Arnavutköy'de taciz iddiası: Öfkeli kalabalıktan jandarma kurtardı
İstanbul Arnavutköy'de kardeşini okuldan almaya giden kadını bir hafta boyunca sözlü taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye çevredekiler saldırdı. Olay sırasında yoldan geçen jandarma ekipleri şüpheliyi alarak polise teslim etti.
Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana gelen olayda, kardeşini okuldan almaya giden kadın, bir hafta boyunca bir kişi tarafından sözlü taciz edildiğini iddia etti.
Durumu ailesine anlatan kadın, bugün kardeşini almaya gittiğinde ailesi tarafından takip edildi. Yine sözlü tacizde bulunan şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Durumu polise bildiren aile, şüpheliyi de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde durdurdu.
Olayı farkeden çevredekiler şüpheliyi linç etmek isterken, bu sırada yoldan geçen jandarma ekipleri şüpheliyi alarak polise teslim etti.Şüpheli Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, yaşananlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.
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