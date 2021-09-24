Arnavutköy'de TIR'ın çarptığı motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

24 Eylül 2021 Cuma, 17:27

Kaza, saat 14.50 sıralarında Sultangazi Arnavutköy yolunda meydana geldi. Yol kenarındaki dükkanda lastik bakımı yapılan ve iddiaya göre sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu 16 ZY 578 plakalı TIR yola doğru hareket etti. TIR, bu sırada Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Motosiklettekiler TIR ile bariyerlerin arasında sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ve diğer sürücülerin yardımına koştuğu yaralı İbrahim E. ve arkadaşı Bervan K., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci kaza ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



