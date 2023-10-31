Arnavutköy'de yolda yürüyen 2 arkadaşa silahlı saldırı!

Arnavutköy’de 2 arkadaş kaldırımda yürüdüğü esnada henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda 2 arkadaştan biri yaralanarak hastaneye kaldırılırken saldırı anı güvenlik kamerası ile anbean görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 09:42
Abone Ol google-news

Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde spor salonuna gitmek için buluşan 2 arkadaş kaldırımda yürüdüğü esnada ara sokaktan çıkan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ara sokaktan koşarak gelen bir kişi 2 arkadaşa doğrulttuğu silahını ateşleyerek saldırıyı gerçekleştirdikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

1 KİŞİ BACAĞINDAN YARALANDI

2 arkadaştan 1’i bacağından yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuyla alakalı çalışma başlattı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


İlgili Haberler

Almanya’da üç camiye çirkin saldırı: Yakılmış Kur'an-ı Kerim, domuz eti ve dışkısı bulunan paketler gönderildi

Almanya’da üç camiye çirkin saldırı: Yakılmış Kur'an-ı Kerim, domuz eti ve dışkısı bulunan paketler gönderildi
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

En Çok Okunan Haberler