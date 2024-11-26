Arnavutköy'deki faili meçhul çocuk cinayetinde düğüm çözüldü: Baba ve iki eski eş gözaltında!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 17:27

Güncelleme: 26.11.2024 - 17:27

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde 2018 yılında gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine rastladı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. M.İ. isimli 5 yaşındaki kız çocuğunun Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede 2 gün önce öldürüldüğü ve sonrasında baraja atıldığı tespit edildi.

POLİS KATİLİ BULAMAMIŞTI

Polis, cinayete ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlama üzerine çalışmalarını yürüttü. Yürütülen çalışmalar sonucunda aile fertlerinin ifadesi alındı ancak şüpheli bir duruma rastlanılmadı.

"KARDEŞİMİ BABAM ÖLDÜRDÜ"

Olayın ardından 6 yıl geçmesinin ardından cinayete kurban giden 5 yaşındaki kız çocuğunun kardeşinin Esenyurt ilçesinde okuduğu okulda rehber öğretmenine giderek “Babam kardeşimi öldürüp göle attı” dedi.

Durumdan şüphelenen öğretmen, polis ekiplerine haber verdi. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde ayrıntıları anlatması üzerine ifadesi alındı.

BABA VE İKİ ESKİ EŞ GÖZALTINDA

Yapılan çalışmalar sonucunda baba ve iki eski eşi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlıları, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.