Yatağan’da iş cinayeti: 20 yaşındaki işçi öldü

Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:36

Güncelleme: 26.11.2024 - 10:38

Ceyhun Avcı, çalıştığı maden ocağında 26 Kasım 2024 günü saat 00.20'de, mermer bloğunun kesimi sırasında bloklardan birinin koparak başına düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Avcı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ŞANTİYE ŞEFİ'NİN İHMALİ...

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi ön raporunda, şantiye şefi M.K.’nın ihmali olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine 1978 doğumlu şantiye şefi M.K., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğü ve iş güvenliği önlemlerinin incelendiği bildirildi.