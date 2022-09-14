Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki tutukluluk kararı temyize gitti

30 Ağustos günü Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkındaki tutukluluk kararı temyize gitti.

AA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 16:20
Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki tutukluluk kararı temyize gitti
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Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi'nin kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında verdiği tutukluluğun devamı kararı, temyiz mahkemesine gönderildi.

Arnavutluk'ta 30 Ağustos’ta yakalanan ve 2 Eylül'de tutukluluğunun devamına hükmedilen Özer hakkındaki karar temyize götürüldü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi yetkililerinin yaptıkları açıklamada, Elbasan Asliye Mahkemesi'nin kararının yeniden gözden geçirileceği oturumun 20 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

Özer'in avukatları, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararına karşı çıkarak, kararı temyiz mahkemesine götüreceklerini ifade etmişti.

Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.


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