Arpaguş dönemi tasfiyesi! Diyanet'te Ali Erbaş döneminin kadroları görevden alındı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığında üst düzey yönetim kadrosunda dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Karara göre, Ali Erbaş döneminden kalan 4 başkan yardımcısı ve 9 genel müdür görevden alındı. Yerlerine yeni isimler atandı.

YENİ ATANAN İSİMLER

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar doğrultusunda; Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca ve Hatice Boynukalın Şenkardeşler başkan yardımcısı olarak göreve getirildi. Ayrıca Hüseyin Demirhan, Metin Akbaş, Ensari Yentürk, Hamza Bayram, Nafiz Fethi Yalçınkaya, Sinan Kazancı, Halit Güldemir, Mehmet Arslan ve Ertuğrul Coşkun yeni genel müdürler olarak atandı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın görev süresinin dolması üzerine yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atanmıştı.