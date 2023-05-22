Arşiv unutmadı! Sinan Oğan'ın Bahçeli sorusuna verdiği yanıt yeniden gündem oldu
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'nci turunda Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan'a art arda tepkiler geldi. Oğan'ın 'Mevzular Açık Mikrofon'da kendisine yöneltilen, "Şu an Devlet Bahçeli karşınızda olsa ona ne söylemek istersiniz?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada yeniden gündem oldu.
ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, bugün yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.
Kararın ardından Oğan'a peş peşe tepkiler gelirken yakın dönemde katıldığı 'Mevzular Açık Mikrofon' programında kendisine yöneltilen Bahçeli sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.
Programda Oğan, kendisine yöneltilen "Şu an Devlet Bahçeli karşınızda olsa ona ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Türk bayrağındaki ‘Türk’ ismini (ifadesini) çıkarmayı talep eden HÜDA PAR’la Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelebilir?" yanıtını vermişti.
BAHÇELİ'DEN OĞAN'A: SİYASETİ AT PAZARINA ÇEVİREN ACİZ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda isim vermeden Sinan Oğan’ı hedef almıştı. Bahçeli açıklamasında, “Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir” ifadelerine yer vermişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama
- Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıkladı
- Erdoğan'ın su endişesi: Yakın korumasından bile...
- Destici, Oğan'ın tercihini açıkladı
- Oğuzhan Uğur'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- 'Kimin vatanı satandan yana olduğu belli...'
- AP lideri Öz'den Oğan'a sert tepki
- Oğan'a destek veren seçmen profili ortaya çıktı
- Kamerunlu golcü Beşiktaş tarihine geçti!
- Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!