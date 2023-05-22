Arşiv unutmadı! Sinan Oğan'ın Bahçeli sorusuna verdiği yanıt yeniden gündem oldu

Yayınlanma: 22.05.2023 - 20:08

Güncelleme: 22.05.2023 - 20:49

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, bugün yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

Kararın ardından Oğan'a peş peşe tepkiler gelirken yakın dönemde katıldığı 'Mevzular Açık Mikrofon' programında kendisine yöneltilen Bahçeli sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

Programda Oğan, kendisine yöneltilen "Şu an Devlet Bahçeli karşınızda olsa ona ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Türk bayrağındaki ‘Türk’ ismini (ifadesini) çıkarmayı talep eden HÜDA PAR’la Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelebilir?" yanıtını vermişti.

BAHÇELİ'DEN OĞAN'A: SİYASETİ AT PAZARINA ÇEVİREN ACİZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda isim vermeden Sinan Oğan’ı hedef almıştı. Bahçeli açıklamasında, “Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir” ifadelerine yer vermişti.