Artan elektrik faturaları nedeniyle kendi elektriğini üretmeye başladı

24 Şubat 2022 Perşembe, 12:38

Sinop'ta yaşayan 61 yaşındaki Çiftçi Osman Aksu, son dönemlerde artan elektrik faturalarından dolayı köyündeki evine yel değirmeni yapıp, kendi elektriğini üretmeye başladı.



Günlük ve haftalık olarak elektriğinin bir bölümünü yel değirmeninden karşıladığını belirten Aksu şunları söyledi:

"Biliyorsunuz son günlerde elektrik faturalarında yüksek ve ciddi artışlar oldu. Dolayısıyla elektriğimizin bir bölümünü ben rüzgardan ve güneşten temin ediyorum. Gündüz akşama kadar Sinop’ta yaklaşık 5-6 saat kadar aktif bir güneş var. Güneşi yaklaşık 100 amperlik bir aküye dolduruyorum artı rüzgardan da faydalanıyorum burada. Yaklaşık 500 volt falan. Çok büyük değil 500 volt ama bana yetiyor.

FATURAM DÜŞÜYOR

Dolayısıyla elektrik olmadığı zaman ya da pahalı olduğundan dolayı ben önce rüzgarı ve güneşi kullanıyorum. Bu yüzden benim faturam bu yel değirmeni sayesinde bayağı bir düşüyor. Ben bunu bir filmden esinlendim. Orada bunu maket olarak kullanıyorlardı. Hoşuma gitti. Bunu bizim gençlerimiz bilmiyorlar. Gençlerimize örnek olsun diye Erfelek-Sinop yoluna böyle bir yel değirmeni yaptım. Dönüyor döndüğü zaman hem bir güzellik oluyor. Hem de benim günlük olarak haftalık olarak elektriğimin bir bölümünü karşılıyor."