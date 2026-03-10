Artuklu'da su ve yol protestosu: 'Hizmetlerin siyasi tercihlere göre dağıtılması...'

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesinde yaklaşık 20 gündür süren su kesintileri ve bozuk yollar nedeniyle protesto edildi.

Karayolu Parkı önündeki protestoya Artuklu Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Amak, bazı Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri ile ilçe sakinleri katıldı.

Amak, burada yaptığı basın açıklamasında, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini yerine getirmediğini ve ilçeye "ambargo" uygulandığını öne sürdü.

Belediye Meclisi Üyesi Aysel Ayhan ise temiz suya erişimin temel hak olduğunu belirterek su kesintileri, altyapı sorunları ve belediye kaynaklarının kullanımına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Basın metnini okuyan Ayhan, temiz suya erişimin en temel insan hakkı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Mardin Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır halkın demokratik iradesi yerine kayyum politikalarıyla yönetilmektedir. Bu anlayış sadece seçme ve seçilme hakkının gasbedilmesi anlamına gelmemekte, aynı zamanda yerel demokrasiyi zayıflatan, şeffaflığı ortadan kaldıran ve halkın ihtiyaçlarını geri plana iten bir yönetim pratiği doğurmaktadır. Aradan geçen yıllara rağmen kentimizin birçok mahallesinde yurttaşlarımız temiz ve düzenli suya erişimde ciddi sorunlar yaşamaktadır.

Binlerce yurttaşımız günlerdir temel bir insan hakkı olan suya erişim konusunda büyük sıkıntılar çekmektedir. Birçok mahallede sular kesik durumdadır ve halk günlük su ihtiyacını tankerler ve bidonlarla karşılamak zorunda bırakılmaktadır. 2026 yılında hâlâ bir kent halkının tankerlerle su temin etmeye çalışması kabul edilemez. Su kesintileri hastalar, yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve engelliler başta olmak üzere toplumun her kesimini doğrudan etkilemektedir. Bu tablo, kayyum yönetiminin halkın ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayıştan ne kadar uzak olduğunu açıkça göstermektedir."

"SU VE ALTYAPI BAŞTA OLMAK ÜZERE TEMEL HİZMETLERİN EŞİT SAĞLANMASINI TALEP EDİYORUZ"

"Yolların onarılmaması, kazı çalışmalarının yarım bırakılması ve bakım hizmetlerinin yetersizliği halkımızın günlük yaşamını etkilemektedir. Köstebek yuvasına dönen yollar nedeniyle tüm yurttaşların mağduriyeti her geçen gün büyümektedir. Öte yandan, belediye bütçesinin kullanımı ve kamusal varlıkların tasarrufuna ilişkin ciddi soru işaretleri bulunmaktadır. Mardin halkına ait kaynakların, toplum yararı gözetilmeden elden çıkarılması kabul edilemez. Partimize oy veren ilçelerde temel hizmetlerin kasıtlı geciktirildiğine veya hiç sunulmadığına dair güçlü bir toplumsal kanaat oluşmuştur.

Hizmetlerin siyasi tercihlere göre dağıtılması demokratik yönetim anlayışına tamamen aykırıdır. Belediye hizmetleri tüm yurttaşlara eşit ve adil şekilde sunulmalıdır. Bizler Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri olarak kayyum uygulamalarına son verilmesini, belediye kaynaklarının şeffaf kullanılmasını, su ve altyapı başta olmak üzere temel hizmetlerin eşit sağlanmasını talep ediyoruz. Mardin, ancak halkının iradesine saygı duyan, demokratik ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışıyla hak ettiği şekilde yönetilebilir."

Artuklu Belediye Eş Başkanı Amak ise şöyle konuştu:

"Artuklu'da yıllardır süregelen bir içme suyu ve altyapı sorunu var. Yenişehir bölgesinde 1985-1990 yılları arasında temeli atılan çarpık kentleşmeyle birlikte insanlarımız hâlâ asbestli borulardan su içmek zorunda kalıyor. Yeni içme suyu projesi hayata geçirileceği zaman bunun asırlık sorunu çözeceğini düşünüp teşekkür etmiştik. Ancak gelinen noktada kentin tüm cadde ve sokakları kazılıp hendek haline getirilmiş, hiçbir sokağımız kazısız bırakılmamıştır."

"İNSANLAR BİR BARDAK SU BULAMIYOR"

"Bu kazıların ardından hızla üst kaplamasının (asfalt/yama) yapılması gerekirken, maalesef Artuklu'ya adeta bir ambargo uygulanmaktadır. Nisan 2024'te Yalımköy'de başlayan şebeke çalışmalarının üst kaplaması hala yapılmamıştır. Bu çalışmalar Artuklu'da dururken Midyat, Ömerli, Savur ve Yeşilli gibi AK Parti yönetimindeki ilçelere asfalt götürülmektedir. Büyükşehir Belediyesi, birinci derece sorumluluğu olmasına rağmen Artuklu halkını cezalandırmaktadır. Bunun tek sebebi, halkın 2024 seçimlerinde iradesini DEM Parti'den yana kullanmış olmasıdır. İçme suyu şebekesi çekildi ama ne yollar yapıldı ne de evlere su veriliyor. İnsanlar bir bardak su bulamıyor. Eğer Büyükşehir Belediyesi bu sorunu çözemiyorsa yetkilerini bize devretsin, biz mazeret üretmek için değil, çözüm bulmak için buradayız. Sosyal medyada faturayı Artuklu Belediyesi'ne kesmeye çalışsalar da bu yolların onarımı tamamen Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundadır."

"BİZ ARTUKLU HALKI OLARAK BU CEZANIN VE MAĞDURİYETİN ALTINDAN KALKMASINI BİLİRİZ"

"Şu an Artuklu'da insanlarımız kendi parasıyla tankerlerden su satın alıyor, bu su şebeke saatinden geçtiği için ayrıca MARSU'ya da faturasını ödüyor. Suyun iki kez parasını ödeyen Artuklu halkına 10-15 günde sadece bir saat su verilirken, son bir aydır o su da kesilmiş durumdadır. Buna karşılık Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözleri, Savur ve Ömerli'de tonlarca suyla sokakları yıkamaktadır. Bu açıkça Artuklu halkını cezalandırmaktır.

Biz Artuklu halkı olarak bu cezanın ve mağduriyetin altından kalkmasını biliriz. Kriz masamızı oluşturduk; önümüzdeki süreçte hem gerekli hizmetleri sunmak hem de bu haksızlıklara karşı hukuki süreci başlatmak için elimizden geleni yapacağız."