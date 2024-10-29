Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Üzümcü taklit ve tağşiş konusunda yurttaşları uyardı: Ucuzsa kuşkulu yaklaşın

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri ve halk sağlığını olumsuz etkileyecek işlem yapan firmaları düzenli olarak açıklamaya devam ediyor. Açıklanan verilerde bazı gıdalara kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi ciddi ihlaller yer alıyor. Ayrıca, gıda boyası eklenmiş ürünler, çiğ sütte düşük yağ oranı, soya ve nişasta katkıları gibi yasaklı içerikler de mevcut.

Uygulama yurttaşlara kurumların ve ihlallerin bilgisini verse de bilinçlenme için yeterli olup olmadığı tartışılıyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, asıl sorumluluğun devlette olduğuna dikkat çekerek “Asıl sorumluluk Tarım Bakanlığı’nda. Denetimleri sıkı ve etkin şekilde yapması gerekir. Bu uygunsuzlukları, halk sağlığını riske atan işlemleri caydırıcı cezalarla engellemeli. Halkın bilinçlenmesine de yardımcı olmalı” dedi. Söz konusu ürünlere ilişkin tüketicileri de uyaran Üzümcü, “Tüketicilerde de sorumluluk var. Her şeyden önce aldığı gıda, üretildiği hammaddeden daha ucuzsa mutlaka kuşkuyla yaklaşmalı” ifadelerini kullandı.

SIK VE ETKİN DENETİM

Uygunsuzlukların kaynağından engellenmesine yönelik politikalar geliştirilmesi gerektiğini belirten Üzümcü, “Bu da bakanlığın denetçi sayısını artırıp denetimleri daha sık ve etkin hale getirmekle yapılabilir. Bunun her aşamada yapılması lazım. Sadece gıdadan numune alarak muayene şeklinde değil, birincil üretimden itibaren çiftlikte, tarlada üretilirken denetleyecek. Hayvansa kesimhanede denetleyecek” diye konuştu.

Önceden bir gıdanın üretimine başlayacak firmanın bakanlıktan izin alması gerektiğini anımsatan Üzümcü, “Bakanlık denetleyip ondan sonra üretimine izin veriyordu. Bu sonradan kaldırıldı ve beyana dayalı üretime geçildi. Önceki sisteme dönülüp üretime başlamadan önce gerekli izinlerin alınıp üretime geçilmesinin daha etkili olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.