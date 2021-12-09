Artvin Cerattepe’de koruma bölgesinin sınırı daraltıldı

09 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

Artvin, Cerattepe’de şehrin doğal güzelliklerini gözler önüne seren Artvin Kafkasör Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırlarının Cumhurbaşkanlığı kararıyla daraltıldığı ortaya çıktı. İlgili kararın 17 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığına dikkat çekildi. Yeşil Artvin Derneği eski ve yeni sınırları karşılaştırdı. Haritalar incelendiğinde sınırların daratıldığı görülüyor.

YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

Dernek genel sekreteri ve bölge sakini Avukat Bedrettin Kalın Cumhurbaşkanlığı kararını yargıya taşıyacaklarını belirterek “Burası Artvin’in tek rekreasyon alanı. Bir kentin yaşam haklarına saldırı. Cerattepe bölgesinde madenciliğe alan açmak için yapılan bir iş. Gerçekten vahim” diye tepki gösterdi. Tüm itirazlara karşın iş insanı Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding gelişim bölgesine komşu alanda maden ocağı çalışmalarını sürdürüyor.

SONDAJ BAŞVURUSU

Kalın; Cumhurbaşkanlığı kararını gazetemize değerlendirdi. Kalın bu kararın alınmasında hiçbir gerekçenin belirtilmediğine dikkat çekerek “Cerattepe bölgesinde madenciliğe alan açmak için böyle kararlar alınıyor. Hangi bilimsel öngörüyle ve hangi kamu çıkarıyla yaptığını bilmiyoruz ama aslında biliyoruz. Tek gerekçesi Mehmet Cengiz istediği için” dedi. Kalın, şunları da söyledi: “Burası halkın tek gidebileceği mesire alanı. Bölgeden çıkarılan alanların da sondaj izinleri istendiğini duyduk. Bir taraftan turizm bölgelerinden çıkarılırken diğer yandan sondaj izinleri için başvuru yapıldığına ilişkin duyumlar alıyoruz”.