Artvin Çoruh Üniversitesi rektörü yurt yerine saray yaptırdı
Artvin Çoruh Üniversitesi’nde 2018’de “çözülecek” denilen barınma sorunu sürüyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Artvin Çoruh Üniversitesi’nin yeni rektörlük binası tamamlanırken benzer dönemde başlayan yurt inşaatı bitmedi.
Rektörlük binası yakın zamanda yenilenen Artvin Çoruh Üniversitesi’nde yurt tartışması başladı. Bir türlü bitirilemeyen yeni yurt inşaatı ve barınma sorunu nedeniyle misafirhane kız yurduna dönüştürüldü.
Öğrenciler, kalacak yer için çözüm bekliyor. Coğrafi şartları gereği yapılaşmanın kısıtlı olduğu Artvin’de, 2018’de “çözülecek” denilen barınma sorunu yeni dönemde de kendini gösterdi. Eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Artvin Çoruh Üniversitesi’nin yeni rektörlük binası tamamlanırken rektörlük binasıyla benzer dönemde başlayan yurt inşaatı ise bitmedi. 2018’de “Yurt sorunu temelli çözülüyor” haberlerine konu olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurdunun tamamlanamaması nedeniyle öğrenciler açıkta kaldı.
VELİLERDEN TEPKİ
Öğrenciler ve veliler yaşanan duruma tepki gösterdi. Rektörlük binasını eleştiren bazı kişiler, sosyal medyada “Kendinize saray yapana kadar öğrencilere yurt yapsaydınız” ve “Rektörlük binası dikeceğinize keşke KYK yurt sayısını artırsaydınız. Artvin coğrafi özelliği itibarıyla zaten yapılaşmaya müsait değil. Birkaç düzgün alan vardı onu da rektörlük binası yapmışsınız” paylaşımlarını yaptı. Eleştirilere yanıt veren Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Mustafa Sıtkı Bilgin, temmuzda yaptığı paylaşımında, inşaatı işaret ederek “Yandaki yurt binalarına bakman yeterli olur” dedi.
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