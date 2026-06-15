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Artvin'de bir otomobil Çoruh Nehri'ne düştü: Baba ile oğlu aranıyor

Artvin'de bir otomobil Çoruh Nehri'ne düştü: Baba ile oğlu aranıyor

15.06.2026 09:36:00
Güncellenme:
İHA
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Artvin'de bir otomobil Çoruh Nehri'ne düştü: Baba ile oğlu aranıyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde bir otomobil Çoruh Nehri'ne uçtu. Araçta bulunan baba ile oğlu için arama çalışması başlatıldı.
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Alının bilgiye göre, Artvin-Şavşat Devlet Karayolunda Selahaddin Kaya ile Mecit Kaya isimli baba ve oğlu araçları ile seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç Çoruh Nehrine düştü.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nehirde araca ulaşılırken, şahısların araç içerisinde olup olmadığı veya su ile beraber sürüklenip sürüklenmediği konusunda bir emareye ulaşılamadı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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