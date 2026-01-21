Cumhuriyet Gazetesi Logo
Artvin'de feci kaza... Otomobil şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralı var!

Artvin'de feci kaza... Otomobil şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralı var!

21.01.2026 10:59:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Artvin'de feci kaza... Otomobil şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralı var!

Ardanuç ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adakale Mahallesi’nde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İsmail Şimşek’in kullandığı 53 HG 423 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü İsmail Şimşek ile araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Yüksel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak Ardanuç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sürücü İsmail Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Yusuf Yüksel’in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Image

İlgili Konular: #kaza #Artvin #ölü ve yaralı #Ardanuç

İlgili Haberler

Bursa'da facia gibi kaza! Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Bursa'da facia gibi kaza! Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Elazığ'da feci kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti
Elazığ'da feci kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti Elazığ'da kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki tıra arkadan çarptı. Feci kazada yaşlı çift hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
İstanbul'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var! Silivri ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.