20.01.2026 09:02:00
Güncellenme:
İHA
İstanbul'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Silivri ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Semizkumlar Mahallesi Mavi Yelken mevkii Edirne istikametinde dün akşam saat 23.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; kazada hayatını kaybeden Kaan Ö., çarpışmanın ardından araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmalar sonucu şahsı araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaan Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan iki kişi ise, ilk müdahalelerinin ardından Silivri'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #İstanbul #kaza #ölü ve yaralı

