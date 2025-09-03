Artvin'de feci ölüm... 10 günlük bebek 5. kattan düştü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.09.2025 16:03:00
İHA
Arhavi ilçesinde 10 günlük bir bebek, yaşadığı apartmanın 5. katından, babasının kucağından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; baba B.T., yaşadığı evin balkonuna kucağında 10 günlük G.T.'yi alarak çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle G.T., babasının kucağındayken 5. kattan yere düştü.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen G.T. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

