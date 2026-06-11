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Artvin’de haziran ayında karla mücadele: Yayla yollarında metrelerce kar kütlesi!

Artvin’de haziran ayında karla mücadele: Yayla yollarında metrelerce kar kütlesi!

11.06.2026 15:14:00
Güncellenme:
DHA
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Artvin’de haziran ayında karla mücadele: Yayla yollarında metrelerce kar kütlesi!

Artvin’de yaz aylarının gelmesiyle birlikte yaylalara göç etmeye hazırlanan köylülerin mağduriyet yaşamaması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kardan kapanan yollarda yoğun bir çalışma başlatıldı. Deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte yer yer 1 metreyi aşan kar ve çığ kütleleriyle mücadele eden ekipler, ulaşımı göç sezonu öncesine yetiştirmek için adeta zamanla yarışıyor.
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Artvin’de İl Özel İdaresi ekipleri, yaylalara göç edecek köylülerin, mağduriyet yaşamaması için yüksek kesimlerde kardan kapanan yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Bölgede yaylacıların göç sezonu öncesinde ulaşımı sağlamak amacıyla yoğun mesai harcayan İl Özel İdaresi ekipleri, yaz aylarında da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ardanuç ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Geçitli Köyü Yaylası’nda ekipler, kıştan kalan ve çığ nedeniyle metrelerce yüksekliğe ulaşarak yayla yollarına dolan kar kütlerini temizlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, iş makineleriyle yürüttükleri çalışmalarda yer yer 1 metrenin üzerindeki karla mücadele ediyor. Bir yanda köylerde çiçeklerin açıp, doğanın yeşile büründüğü günlerde, yüksek rakımlı yaylalarda ise kar örtüsü etkisini koruması dikkat çekiyor. Yayla çevresinde ortaya çıkan karla kaplı dağlar ile yeşilin buluştuğu manzara, seyirlik manzaralar da oluşturuyor. 

İlgili Konular: #Artvin