Artvin’de heyelan: Yamaçtan kopan kayalar TIR'da hasara yol açtı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı’nda meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçalarının isabet ettiği park halindeki TIR'da maddi hasar oluştu.



Edinilen bilgiye göre, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Sarp Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak için sıra bekleyen park halindeki bir tıra isabet etti. Heyelan nedeniyle TIR'ın ön bölümünde maddi hasar meydana geldi.



Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınarak çalışma başlatıldı.



Öte yandan heyelanın ardından bölgede toplanan vatandaşlar, ikinci bir heyelan yaşanması üzerine kısa süreli panik yaşadı.