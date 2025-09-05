Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.09.2025 13:59:00
DHA
Artvin'de korkunç kaza... 200 metrelik uçuruma yuvarlanan çift hayatını kaybetti!

Şavşat ilçesinde, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü Şakir Kör ve eşi Nilgün Topçu, yaşamlarını yitirdi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde Yavuzköy yayla yolunda dün akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Şavşat İl Özel İdaresi'nde görevli iş makinesi operatörü Şakir Kör’ün (41) kullandığı kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Nilgün Topçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Şakir Kör ise, ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #Artvin #uçurum #kamyon

