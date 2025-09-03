Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şanlıurfa'da korkunç kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da korkunç kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

3.09.2025 09:46:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Şanlıurfa'da korkunç kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’nun 40’ıncı kilometresinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; Van’dan Hatay’a giderken Şakir Alican’ın (59) kontrolünü yitirdiği 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Araçtaki 43 yolcudan bazıları kendi imkanlarıyla otobüsten çıkıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 27 yolcu, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #Şanlıurfa #yaralı #yolcu otobüsü

İlgili Haberler

Kayseri'de feci kaza... Otomobil tramvay yoluna uçtu: Ölü ve yaralı var!
Kayseri'de feci kaza... Otomobil tramvay yoluna uçtu: Ölü ve yaralı var! Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Manisa'da korkunç kaza... Üç kişi feci şekilde can verdi!
Manisa'da korkunç kaza... Üç kişi feci şekilde can verdi! Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yanarak, bir kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. İki kişinin de yaralandığı kazayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.
Diyarbakır'daki tur minibüsü kazasında can kaybı 2'ye yükseldi
Diyarbakır'daki tur minibüsü kazasında can kaybı 2'ye yükseldi Adıyaman'dan geziye çıkan sağlık çalışanlarını taşıyan minibüsün Diyarbakır-Eğil karayolunda devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında can kaybı 2'ye yükseldi.