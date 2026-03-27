Artvin’de öğretmen araç içinde ölü bulundu

Artvin’in Şavşat ilçesinde bir öğretmen, köy yolunda park halindeki aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kireçli köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şavşat Ahmet Fevzi İlköğretim Okulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapan 53 yaşındaki İsmail Dede’den haber alamayan vatandaşlar, durumu fark ederek yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, öğretmeni aracının içinde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Dede’nin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, ölümün nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.