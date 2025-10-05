Artvin’de sandık kuruldu... Belediye sınırlarına dahil olmaya ‘hayır’ dediler

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ekşinar köyünde, bazı köylülerin Ardanuç Belediyesi sınırlarına katılmak istemesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu tarafından referandum düzenlendi.

Toplam 102 seçmenin oy kullanacağı referandum saat 08.00’de başladı, saat 17.00’de sona erdi. 46 kişi hayır oyu kullanırken 33 kişi "evet" dedi.

Ekşinar Köy Muhtarı Mevlüt Akbulut, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Köyün genel geçim kaynağı sebzecilik, meyvecilik ve küçük çaplı hayvancılık. Elbette bazı konularda mağduriyet yaşayacağız ama bazı kazanımlar da olacak. Ancak muhtar olarak benim görüşüm, biraz daha zararda olacağımız yönünde. Şu an böyle düşünüyorum ama köylü ne isterse ona saygı duyarım. Ben halktan yanayım. Ardanuç'un daha önceki yerleşim yerleri baraj altında kaldı. Sebzenin yükü Ekşinar köyüne kaldı. Biz de oradan gelip burada yer edindik. 10-15 hanelik güzel bir topluluk oluşturduk. Yine bu sebze ve meyveciliği halkımıza sunmak istiyoruz. Ardanuç sebzesini karşılar. Köylülerin özlük haklarının kaybolmaması için hayır oyu kullandım."

Ekşinarlı Okan Genç de "Ben bu konuda da netim. Hayır oyu kullandım çünkü köylülerimizin özlük haklarının kaybolmasını istemiyorum. Burada seracılık, hayvancılık yapılıyor. Merkezde biri çıkıp 'sera kurmak istiyorum' dese, belediye buna izin vermez. Sonra diyecekler ki 'Ekşinar da merkez, orada sera var.' Bu sefer emsal gösterilecek ve köyümüz sorun yaşayacak. Bu köyde seracılık ve hayvancılık yapılmalı. İnsanlar geçimini bunlarla sağlıyor. Bu yüzden hayır oyu verdim. Eğer evet çıkarsa da elbette köyümüz ve Ardanuç için çalışacağız" diye konuştu.

"KÖYE GELMEK İÇİN CAN ATIYORUZ, NEDEN ŞEHİR OLSUN?"

Ekşinar köyünden Nebiye Genç ise "Evet-hayır oylaması yapılıyor. Evet, biz bu köyün yerlisiyiz. Kışın şehirde oturuyoruz ama yazın köye gelmek için can atıyoruz. Zaten şehirde oturuyorum, köyüm de şehir olacaksa neden isteyeyim ki? Ben istemiyorum. İstiyorum ki pekmez kaynatalım, dumanımız tütsün, tavuklarımız ötsün, ineklerimiz bağırsın. Ama şehir olursa bunlar olmayacak. Komşu rahatsız olacak, şikayet edecek. Zabıta gelip ceza yazacak. Ben hayır verdim çünkü köyümün köy kalmasını istiyorum. Köy gibi olsun" dedi.