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Artvin’in telefon kodu kaç? Artvin’in alan kodu kaç?

Artvin’in telefon kodu kaç? Artvin’in alan kodu kaç?

14.07.2025 15:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Artvin’in telefon kodu kaç? Artvin’in alan kodu kaç?

Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Karadeniz kıyısında yer alan Artvin; yemyeşil ormanları, derin vadileri ve zengin folklorik yapısıyla öne çıkan bir şehirdir. Doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Artvin, Kaçkar Dağları ve Karagöl gibi doğal güzellikleriyle bilinir. Telefonla iletişimde ise Artvin’e ait kendine özgü bir alan kodu kullanılmaktadır. Peki, Artvin’in telefon kodu kaç? Artvin’in alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Artvin en önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Artvin'den alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Artvin’in telefon kodu kaç? Artvin’in alan kodu kaç?

ARTVİN'İN TELEFON KODU KAÇ?

Artvin iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0466’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Artvin için bu kod 466 olarak belirlenmiştir.

ARTVİN'İN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILUR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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