Artvin kışa teslim: Kar nedeniyle araçlar yolda kaldı, sürücüler ateş yakıp ısındı!

Kent genelinde etkisini artıran yağışların ardından yüksek kesimlerde başlayan kar, bazı bölgelerde yolların kapanmasına neden oldu.

Borçka’ya bağlı Macahel Havzası’nda etkili olan yoğun kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Borçka ilçesi sınırlarında, Gürcistan’a komşu olan denizden yaklaşık 2 bin metre yüksekteki Camili (Macahel) bölgesinde kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaştı.

Etkili olan kar nedeniyle birçok sürücü yolda zor anlar yaşadı.

SÜRÜCÜLER ATEŞ YAKIP ISINDI

Uzun süre yolun açılmasını bekleyen vatandaşlar, soğuktan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalışırken, kara saplanan araçlar ise küreklerle yapılan çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Yolda bekleyiş sırasında bazı sürücülerin çocukları ise oyuncaklarıyla oynayarak karın keyfini çıkardı. İl Özel İdare, belediye ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kardan kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.