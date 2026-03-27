Artvin pazarında esnaftan tepki: '2-3 çuval getiriyoruz satamıyoruz'

Ramazan Bayramı sonrası ve Orta Doğu'da devam eden savaşın etkisiyle akaryakıta gelen zamlar, halk pazarlarını olumsuz etkiledi. Artvin’in Ardanuç ilçesinde kurulan haftalık pazarda, konuşan esnaf ve alışverişe gelen yurttaşlar, fiyatların yüksekliğinden ve işlerin durgunluğundan şikâyet etti. Doğu Anadolu Bölgesi'nde üretilen, Karadeniz'de taşıyan pazarcı Mustafa Akyüz, şunları söyledi:

"Erzurum, Ardahan, Borçka, Karadeniz taraflarına gelip pazar açıyoruz. Peynir, tereyağı ürünleri satıyoruz. Erzurum tarafından gelip bu yörede pazarcılık yapıyoruz. Karadeniz tarafının çoğunluk kısmına gidiyoruz. Ama şu an mazota gelen zamlardan dolayı bırakmayı düşünüyoruz. Kurtarmıyor. Şu an aldığımız ürünlere yüzde 20 zam yapıldı. Buna bir de kışın süte gelen zamlar eklendiği zaman, bir peynirin kilosuna gelen ek maliyet 40-50 lirayı buluyor. Bizim burada kiloda 40-50 lira karımız yok ki. Bunu tamamen yapan kişiler kazanmaya başladı. Şu an biz burada vatandaşa kötü görünmeye başladık. Haftalık 10-20 lira oynuyor fiyatlar. Ben devlet yetkililerinden bunu takip etmelerini istiyorum. Gitsinler hayvancıları kontrol etsinler, sütü, yapılışını, maliyeti kaça geliyor, insanlar bize kaça veriyor, biz getirip kaça satıyoruz. Ben de dahil olmak üzere herkes araştırılsın.

"EZİLEN HEP HALK OLUYOR"

Buraya geliyoruz müşteriler diyor ki, 'Her hafta 20 lira oynar mı peynir?' ama bakıyorsun mazot da iki gün önce 80 liraya ulaştı. Bu araba benim Artvin’e 2,5 liraya yakıyordu, bu hafta geldim 3,5 liraya çıktı. Bin TL fazla para verdim mazota. Yanımızda çalışan var, bunların yemek ihtiyacı, kalma ihtiyacı var. Burada ihtiyaçları karşılamakta güçlük çekiyoruz. Eskisine göre yarı yarıya fark var, hatta yüzde yüz fark var. Satışlarımız çok düştü. Burada 10 çuvala yakın peyniri rahat satardık. Şimdi 2-3 çuval getiriyoruz satamıyoruz. Elimizde kalıyor. Savaşın da yansıması var, arada gelen zamların da etkisi var ama ezilen hep halk oluyor. Küçük esnaf eziliyor. Biz burada bir nevi insanlara hizmet ediyoruz. Erzurum’dan kalkıp doğal ürünleri getirip burada satmaya çalışıyoruz ama maliyet kurtarmıyor. Gelemiyoruz. Ben 1-2 ay sonra bırakmayı düşünüyorum. Çünkü kurtarmıyor. Niye zarar edeyim ki? Giderim köyüme, hayvancılık yaparım. Buradaki insan da ne yaparsa yapsın, onu düşünmek bana kalmaz artık.”

Pazara alışverişe gelen yurttaş, "Yandık yandık! Domates pahalı, almadan gidiyorum. Her şey pahalı" dedi.

Ardanuçlu pazarcı İsmail Alakan, "Emekliyim ama ne yapayım, çalışıyorum. Aldığım maaş yetmiyor ki. Buraya geliyoruz ama mazota yetmiyor. Her hafta geliyorum. Önceden 1000 liraya bir şey sattın mı, o parayla tekrar alabiliyordun. Şimdi 1000 liraya satıyorsun ama 1000 liraya alamıyorsun. Her şey pahalı. Önceki 1000 lira şimdi 1 lira gibi oldu, değeri yok. 10 bin lira olmuş 1000 lira. Ancak yemeye gidiyor, arabanın mazotuna yetiyor. Söyleyecek bir şey yok" dedi.

Ardanuçlu başka bir pazarcı esnafı ise "Peynir satıyorum, yayla peyniri. Satışlar iyi değil. Ne bileyim, maalesef 400 lira diyorum, pahalı diyorlar almıyorlar" şeklinde konuştu.