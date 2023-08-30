Artvin vadileri HES’e boğuldu

Yayınlanma: 30.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2023 - 04:00

Şirket istediği proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulundu. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından son şekli verilen ÇED raporu, bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Artvin İl Müdürlüğü’nde askıya çıktı. Projeye karşı çıkan yurttaşlar 7 Eylül’e kadar görüş ve önerilerini sunabilecek.

ŞELALELER KURUDU

Türkiye’nin her köşesinde yapılan HES projeleri birçok dereyi ve şelaleyi kuruttu. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası Listesi’ne aday gösterilen Erzurum’daki Tortum Şelalesi de bölgede bulunan HES’teki tadilat ve onarım nedeniyle geçen yıl kurumuştu. Şelale artık sadece kar ve yağmur suları eridiğinde coşkun akıyor. Trabzon’da da Çaykara üzerinde kurulan HES, Balkodu Deresi’nin tamamen kurumasına yol açtmıştı.