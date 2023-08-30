Artvin vadileri HES’e boğuldu
Artvin Arhavi’deki yurttaşların ve uzmanların yıllardır milli park ya da SİT alanı olması için çabaladığı bölgedeki Kamilet ve Durguna vadilerinde HES çalışmaları devam ederken bir yenisi için de süreç tamamlandı. Perko Yapı İnşaat, bölgedeki Agara Deresi üzerinde 271 milyon TL değerinde HES inşa etmek için adım attı.
Şirket istediği proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulundu. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından son şekli verilen ÇED raporu, bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Artvin İl Müdürlüğü’nde askıya çıktı. Projeye karşı çıkan yurttaşlar 7 Eylül’e kadar görüş ve önerilerini sunabilecek.
ŞELALELER KURUDU
Türkiye’nin her köşesinde yapılan HES projeleri birçok dereyi ve şelaleyi kuruttu. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası Listesi’ne aday gösterilen Erzurum’daki Tortum Şelalesi de bölgede bulunan HES’teki tadilat ve onarım nedeniyle geçen yıl kurumuştu. Şelale artık sadece kar ve yağmur suları eridiğinde coşkun akıyor. Trabzon’da da Çaykara üzerinde kurulan HES, Balkodu Deresi’nin tamamen kurumasına yol açtmıştı.
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