Artvin ve Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Yayınlanma: 27.04.2025 - 12:37

Güncelleme: 27.04.2025 - 12:37

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığına yönelik 3 ay süren planlı istihbarat çalışması ve takipli operasyonlar kapsamında Artvin’in Şavşat ilçesi ile Trabzon’da belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 şarjör, 212 adet 9 milimetre çapında fişek ve çok sayıda av tüfeği kartuşu ele geçirildi.



Haklarında çeşitli suç kayıtları bulunduğu tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla silah kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti