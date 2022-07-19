Artvin'de 6 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

19 Temmuz 2022 Salı, 12:09

İlçeye bağlı Esenyaka köyünde ikamet eden Hakan (48), Eray (44), Melek (38), Kadriye (39), Damla (14) ve Feyza Işık (13), ormandan toplanan mantardan yapılan yemeği yedikten sonra fenalaştı.

Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Yusufeli Devlet Hastanesi'ne başvuran Işık ailesi, buradaki müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.