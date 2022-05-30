Artvin'de feci kaza: Kamyonet şarampole yuvarlandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:32
Artvin'de feci kaza: Kamyonet şarampole yuvarlandı
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Kılıçkaya köyü yolunun 12. kilometresinde Hüseyin Hayat'ın (25) kullandığı 08 AD 209 plakalı kamyonet şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada yaralanan sürücü ile Oğuzhan Yurdakul (25), kaldırıldıkları Yusufeli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


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