Artvin'de feci kaza: Kamyonet şarampole yuvarlandı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kılıçkaya köyü yolunun 12. kilometresinde Hüseyin Hayat'ın (25) kullandığı 08 AD 209 plakalı kamyonet şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada yaralanan sürücü ile Oğuzhan Yurdakul (25), kaldırıldıkları Yusufeli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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