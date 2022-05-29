Son dakika: Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

AA
29 Mayıs 2022 Pazar, 16:35
Son dakika: Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
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Tevfik D. (52) idaresindeki 61 S 1996 plakalı yolcu otobüsü, Ankara'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada 27 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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