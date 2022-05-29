Son dakika: Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.
Tevfik D. (52) idaresindeki 61 S 1996 plakalı yolcu otobüsü, Ankara'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada 27 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
- Atatürk Havalimanı hareketlendi: 'Frankfurt'tan geldim'
- Çöp evden servet çıktı
- Otomobile giren 'yılanı' itfaiye çıkardı
- Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- Şişli'de 'taciz' iddiası: Şüphelinin peşinden koştu
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
- Göçük altında kalan işçi 8 saat sonra kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Valilikten 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
- Rasim Ozan Kütahyalı'dan bir garip 'Koç Ailesi' iddiası
- İşte Kılıçdaroğlu'nun 'adayı'
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Yüksek sıcaklığa dikkat: 77 yıllık rekor kırılacak!
- SADAT'çı Ergür için harekete geçildi
- 'Rektör, terör örgütünü üniversiteye sokarak suç işledi'
- İşte AKP kulislerindeki seçim tarihi
- Seda Sayan'dan 'Melek Mosso' açıklaması
- Valilik duyurdu: 15 gün yasak