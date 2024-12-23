Artvin’de heyelan ulaşımı felç etti!

Artvin-Ardahan karayolunun 22. kilometresinde heyelan meydana geldi. Dev kaya ve toprak parçaları karayoluna düştü, trafik ulaşıma kapandı.

Artvin’de heyelan ulaşımı felç etti!
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İHA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 07:50

Artvin-Ardahan karayolunun 22. kilometresindeki gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelan sırasında şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay bölgedeki ulaşımı aksattı. Karayolu çift taraflı ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Güvenlik önlemleri altında başlatılan temizlik çalışmaları, yaklaşık iki saatlik yoğun çabanın ardından tamamlandı. Çalışmaların ardından yol, ekiplerin kontrolünde yeniden ulaşıma açıldı.


Etiketler: #Heyelan #Artvin

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