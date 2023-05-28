2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Artvin'de seçim sonucu gerginliği

Artvin'de seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamaların ardından Atapark Meydanı’nda AKP ve CHP’liler arasında gerginlik yaşandı.

ANKA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:23
Artvin'de seçim sonucu gerginliği
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Artvin'de seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamaların ardından Atapark Meydanı’nda AKP ve CHP’liler arasında gerginlik yaşandı.

MÜDAHALE SONRASI GERGİNLİK YAŞANDI

Artvin merkezde Atapark Meydanı’nda AKP'li vatandaşların CHP'li vatandaşlara müdahale etmesi sonrasında gerginlik yaşandı.

Olayların yatıştırılmasının ardından AKP’liler, bölgeden ayrılarak valilik önünde kutlama yaptı.


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