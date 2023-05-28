Artvin'de seçim sonucu gerginliği
Artvin'de seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamaların ardından Atapark Meydanı’nda AKP ve CHP’liler arasında gerginlik yaşandı.
Artvin'de seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamaların ardından Atapark Meydanı’nda AKP ve CHP’liler arasında gerginlik yaşandı.
MÜDAHALE SONRASI GERGİNLİK YAŞANDI
Artvin merkezde Atapark Meydanı’nda AKP'li vatandaşların CHP'li vatandaşlara müdahale etmesi sonrasında gerginlik yaşandı.
Olayların yatıştırılmasının ardından AKP’liler, bölgeden ayrılarak valilik önünde kutlama yaptı.
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