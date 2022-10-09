Artvin'i sağanak vurdu
Artvin'in Yusufeli ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede saat 14.30 sıralarında aniden bastıran dolu, bir süre sonraç yerini sağanağa bıraktı.
Yaklaşık bir saat süren yağış sonrası rögar ve su kanallarının taşması sonucu caddeler ve sokaklar suyla kaplanırken, ilçedeki bazı derelerde taşkınlar meydana geldi.
Mahalle aralarındaki bazı yollar da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Belediye ekipleri yağış sonrası kapanan mahalle yollarının açılması için çalışma başlatırken, çamur ve balçıkla kaplanan bazı cedde ve sokaklarda da temizlik çalışması yapılıyor.
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