Arzu Elen cinayetinde yeni gelişme: Adli tıp raporu dosyaya ulaşmadı, dava ertelendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Arzu Elen'i üç yıl önce öldüren eşi Mahmut Elen’e ‘haksız tahrik indirimi’ yapılarak verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasının bölge adliye mahkemesi tarafından bozulmasının ardından duruşma Siverek 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Dava, maktulün beden ve ruh bakımından olay anında kendini savunacak durumda olup olmadığına ilişkin adli tıp raporunun dosyaya ulaşmaması nedeniyle 4 Eylül 2025'e ertelendi.

Duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Elen ve avukatı ile Arzu Elen'in yakınlarının avukatları katıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada, engelli olduğu belirtilen Arzu Elen'in cinayet esnasında beden ve ruh bakımından kendisini savunacak durumda olup olmadığına ilişkin istenen adli tıp kurumu raporunun dosyaya ulaşmadığı ifade edildi.

Dava, sanığın tutukluluğunun devamına karar verilerek, 4 Eylül'e ertelendi.

Yargılama sürecini takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden avukat Sevda Demirtaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, duruşmaya dernek adına bir meslektaşlarının girdiğini bildirdi.

Sanığın cezasına "aldatıldığını" iddia ettiği için takdiri indirim uygulanmasına itiraz ettiklerini belirten Demirtaş, "Mahkeme adli tıp raporunun dönmediğini bile bile duruşmaları yakın tarihlere veriyor. Rapor gelmediği için usulen bir duruşma görüldü ve ertelendi. O rapor gelmeden de maalesef karar çıkmıyor. Çünkü maktulun engelli olması da cezayı arttıracak bir sebep" diye konuştu.

Avukat Demirtaş, Arzu Elen'in sanıktan yıllarca şiddet gördüğünü de ifade etti.

DAVA SÜRECİ

İddianamede, kolluğun 4 Eylül 2022'de Siverek'te yaptığı önleyici kontroller sırasında yakalanan ve davranışlarından şüphelenilerek sorguya alınan Mahmut Elen'in, "şiddetli geçimsizlik ve kendisini aldattığı" iddiasıyla eşi Arzu Elen'i ateşli silahla öldürdüğünü beyan ettiği belirtildi.

Bu beyanların ardından Arzu Elen'in 5 kurşun yarası bulunan cesedinin Atatürk Barajı mevkisinde bulunduğu bildirilen iddianamede, Mahmut Elen'in silahı vererek Arzu Elen'den intihar etmesini istediği, bunu yapmayınca da öldürdüğü ifade edildi.

Mahmut Elen'in, "eşe karşı tasarlayarak öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapsi istendi.

Mahmut Elen, yargılama sonucunda "haksız tahrik" ve "takdiri indirim" uygulanarak 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın taşındığı Bölge Adliye Mahkemesi ise engelli aylığı aldığına ilişkin bilgileri dikkate alarak, Arzu Elen'in olay anında beden veya ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda olup olmadığı konusunda adli tıp raporu alınması gerektiğini, davaya müdahillikler konusunda ise hatalı hükümler kurulduğunu belirterek, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargılamayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile bazı baroların kadın hakları merkezleri, Mahmut Elen'in cezasında "haksız tahrik" ve "takdiri indirim" uygulanmasına yönelik eleştirilerini dile getiriyor.