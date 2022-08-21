Asansör boşluğuna düşen mobilya işçisi hayatını kaybetti
Bursa'dan Afyonkarahisar'a mobilya montajı yapmak için giden işçi Eyüp Bulut (33), mobilya taşıdığı sırada asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
Olay dün Afyonkarahisar'da meydana geldi. İnegöl’den alınan mobilyaları Afyon'daki müşterisine götüren Eyüp Bulut, apartmanın 3'üncü katına çıkardığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Bulut'un cansız bedeni yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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