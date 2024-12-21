Asansör'de feci ölüm

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, evinin dış cephesindeki basit mekanizmalı asansöre binen 79 yaşındaki Fındık Gül, asansörün kapılarının aniden kapanması sonucu başını sıkıştırarak hayatını kaybetti.

Asansör'de feci ölüm
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DHA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 12:31

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde üst kata çıkmak için evinin dış cephesinde kurulu basit mekanizmalı asansöre bindi. Asansörün kapaklarının bir anda kapanması sonucu Gül’ün başı sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ekipler, Gül’ü ağır yaralı olarak Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı, ancak hayatını kaybetti. Fındık Gül’ün cenazesi, olayın ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.


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