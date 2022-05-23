Asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti
İstanbul Küçükçekmece’de 3 katlı bir binanın asansörüne bakım yapmaya gelen teknik servis elemanı, iddialara göre asansörün birden hareket etmesi sonucu duvara sıkışarak hayatını kaybetti.
Olay, bugün akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Fidan Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın asansörüne bakım yapmak için gelen Gencay Eren (41) asansör kabininin üstüne çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple asansör hareket edince Eren duvar ile asansör arasına sıkıştı. Eren’in çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri sıkışan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Şahsın cenazesi detaylı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edilirken, ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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