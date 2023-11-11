'Asbest Hatay'da bir nesli yok edebilir'

Yayınlanma: 11.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.11.2023 - 03:00

Konuya ilişkin TBMM’ye soru önergesi veren CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz Cumhuriyet’e konuştu.

‘ARABADAN ÇIKTI’

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin ve çeşitli bileşenlerin birlikte yürüttüğü, eylül ayında yayımladığı araştırma raporuna göre Hatay, Antakya Serinyol, Antakya Merkez ve Samandağ Yeşilköy, Samandağ Merkez ve Defne’den alınan 45 numunenin 16’sında asbest tespit edildiğini söyleyen Kara, “Araştırmayı yapmak için iki günlüğüne bölgeye gelen kişilerin arabasından dahi asbest numunesi çıktı. Yani asbeste ve hava kirliliğine maruz kalmanız için Hatay’dan geçmeniz bile yeterli” dedi.

Kara, “Kronik kalp damar ve solunum hastalıklarına yakalanma riskimiz günden güne artıyor. Depremden kurtulanların uzun vadede bu hastalıkların pençesine düşmesi bekleniyor. Bu önergeyle ne kadar denetim yapıldığını öğrenmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Kara, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması için verdiği soru önergesinde bölgede hava kirliliği ölçümlerinin hangi sıklık ve yöntemlerle yapıldığı, deprem sonrası daha da yoğunlaşan hava kirliliği için hangi önlemlerin alındığı soruldu.

Asbestin kısa vadede enfeksiyon, kalp krizi, KOAH, uzun vadede çeşitli kanser hastalıklarına neden olduğunu belirten Yılmaz ise şunları söyledi: “Hava kirliliği ile ilgili Hatay’ın verileri tehlikeli ölçüde yüksek. Öte yandan okullar, yıkım işlemleri bitmeden başladı ve bu işlemler okulların etrafında devam ediyor. Bu işlemler özellikle çocuklarımızı ruhsal olarak da etkiliyor. Eğer önlem alınmazsa okul çevresindeki yıkımların bir neslimizi yok edeceğini düşünüyorum”