Aşçıbaşı, çalıştığı mutfakta kanlar içerisinde bulundu: İntihar şüphesi

Antalya’da internet üzerinden oynadığı kumar nedeniyle çevresine borçlu olduğu iddia edilen aşçı, çalıştığı işyerinin mutfağında ölü olarak bulundu. Polis, olaya ilişkin intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Aşçıbaşı, çalıştığı mutfakta kanlar içerisinde bulundu: İntihar şüphesi
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İHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 14:13

Fotoğraf: Arşiv

Olay, saat 09.30 sıralarında Antalya’nın Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 3805 sokak üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde işyerini açan çalışanlar işletmede aşçıbaşı olarak çalıştığı öğrenilen Ömer Y. (40) mutfak bölümünde kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Ömer .Y’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Y.’nin kumar nedeniyle 200 bin TL üzerinde çevresinden borç aldığı ve ödemekte zorluk çektiği için psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü.

Savcılık incelemesi ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Ömer Y’nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak intihar ihtimali üzerine yoğunlaştı.


Etiketler: #Antalya #aşçı #intihar

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