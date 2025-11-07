Cumhuriyet Gazetesi Logo
Asfalt çalışması sırasında acı ölüm... Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti: 1 ölü, 1 yaralı

7.11.2025 17:22:00
DHA
Karabük’ün Yenice ilçesinde asfalt çalışması sırasında üzerindeki bulundukları kamyonun damperinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan Servet Kayaoğlu (37) hayatını kaybetti, Yasin Ö. yaralandı.

Yenice ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde saat 11.00 sırasında asfaltlama çalışması sırasında kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti. Bu sırada damperde bulunan işçilerden Servet Kayaoğlu ile Yasin Ö. akıma kapıldı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Servet Kayaoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yaralanan Yasin Ö. ise tedavisi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon şoförü E.A. gözaltına alındı.

İlgili Konular: #karabük #asfalt