Asgari ücret 2026 ile ilgili iki toplantı tamamlandı. Sıra 3. toplantıya geldi. Peki, asgari Ücret 3. toplantısı ne zaman yapılacak? 2026 yeni net asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Nihai kararın, Aralık ayının son haftasında açıklanması ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET 2026 NE KADAR OLUR?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TİSK’e yaptığı çağrı öncesinde masada güçlü seçenekler olarak %20 ve %25 zam oranları bulunuyordu.

%20 zam: 26.525 TL

%25 zam: 27.630 TL

Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarının ardından %20 artışla 26.525 TL seçeneğinin masadan kalktığı ifade ediliyor. Bu seçeneğin yerine, 2025 yılı enflasyon oranına yakın bir artışla yaklaşık %32 zam ve 29.000 TL seçeneği gündeme geldi.

Buna karşın, %25’lik artışla 27.630 TL senaryosu halen en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. En yüksek artış senaryosunda dahi asgari ücretin 29.000 TL’nin üzerine çıkmasının beklenmediği belirtiliyor.