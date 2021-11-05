Asgari ücret ne kadar olacak? Selvi'den '3 bin 600 TL' iddiası
"Asgari ücret ne kadar olacak?" soruları gündemdeyken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'den çarpıcı bir iddia geldi. Selvi, asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde durulduğunu öne sürdü.
Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili sorunları çözebileceğini savundu. Asgari ücret zammının 3 bin 500 ila 3 bin 600 TL civarında olacağını öne süren bu konudaki tartışmaları yazdı.
Abdulkadir Selvi'nin, yazısının ilgili bölümü şöyle:
"...Asgari ücretin artırılması da bunun başında geliyor. Ama asgari ücretle ilgili olarak yanlış bir tartışma yürütüldüğünü görüyorum. Rakamlar havada uçuşuyor. Öyle yüksek rakamlar söyleniyor ki asgari ücret ne kadar yükseltilirse yükseltilsin kimseyi tatmin etmeyecek. Beklentinin bu kadar yükseltilmesi doğru değil. Asgari ücretin yükseltilmesi yönünde çalışma yapılıyor. Asgari ücret net olarak 2 bin 825 TL. Önümüzdeki yıl için asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde duruluyor. Sadece asgari ücretin artırılması değil, hane halkının gelir seviyesini yükseltmek için bir dizi hazırlık yürütülüyor."
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