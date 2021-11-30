Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına sadece İHA, AA, DHA ve TRT alınacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı salona sadece İHA, AA, DHA ve TRT’nin alınacağını duyurdu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirecek.
Bakan Vedat Bilgin’in başkanlığında toplanacak komisyonda işçileri Türk-İş, işverenleri ise TİSK temsil edecek. 2022 yılı boyunca geçerli olacak yeni asgari ücret tutarının görüşüleceği komisyonun ilk toplantısında, pandemi gerekçesiyle basın emekçilerine kısıtlama getirildi.
Bakanlık tarafından basına gönderilen açıklamada, “Pandemi tedbirleri gereği AA, İHA, DHA ve TRT programı toplantı salonundan takip edebilecektir. Diğer basın mensuplarımız bakanlık bahçesinde yayınlarını yapabileceklerdir” denildi.
Evrensel'de yer alan habere göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısının yapılacağı salona üç ajans ve TRT dışındaki basın organlarının alınmaması kararı, Türk-İş’in de uzun zamandır programlarına sadece üç ajansı davet etmesi nedeniyle gazeteciler arasında soru sorulmasının istenmediği yönünde yorumlandı.
Öte yandan aynı 2019 yılında kamu işçileri toplu sözleşmesinin imza töreninde, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arasındaki konuşma açık kalan mikrofona yansımıştı. Mikrofonların kapalı olduğunu düşünen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın Bakan Selçuk’a "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" sözleri Fox TV kamera ve mikrofonlarına yansımıştı.
Video Haberler
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
En Çok Okunan Haberler
- Peker kamera karşısına geçti
- Müslüme'nin 'dedesi' hakkında yeni gelişme
- Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit
- 'Gerilim ve tehlike arttı' dedi, uyardı
- Türkeş'in eşinden Bahçeli'ye sert sözler
- Kripto paralara rekor para akışı
- Ayçiçek yağına zincir vuruldu
- Merkez Bankası'nda ayrılık
- AKP'de büyük düşüş: Fark çift hanede!
- Sessizliğini bozan Elvan'a çok sert tepki