Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına sadece İHA, AA, DHA ve TRT alınacak

30 Kasım 2021 Salı, 19:10

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirecek.

Bakan Vedat Bilgin’in başkanlığında toplanacak komisyonda işçileri Türk-İş, işverenleri ise TİSK temsil edecek. 2022 yılı boyunca geçerli olacak yeni asgari ücret tutarının görüşüleceği komisyonun ilk toplantısında, pandemi gerekçesiyle basın emekçilerine kısıtlama getirildi.

Bakanlık tarafından basına gönderilen açıklamada, “Pandemi tedbirleri gereği AA, İHA, DHA ve TRT programı toplantı salonundan takip edebilecektir. Diğer basın mensuplarımız bakanlık bahçesinde yayınlarını yapabileceklerdir” denildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısının yapılacağı salona üç ajans ve TRT dışındaki basın organlarının alınmaması kararı, Türk-İş’in de uzun zamandır programlarına sadece üç ajansı davet etmesi nedeniyle gazeteciler arasında soru sorulmasının istenmediği yönünde yorumlandı.

Öte yandan aynı 2019 yılında kamu işçileri toplu sözleşmesinin imza töreninde, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arasındaki konuşma açık kalan mikrofona yansımıştı. Mikrofonların kapalı olduğunu düşünen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın Bakan Selçuk’a "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" sözleri Fox TV kamera ve mikrofonlarına yansımıştı.