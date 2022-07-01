Asgari ücret zammı sonrası fahiş artış: KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldi

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yüzde 80 zam geldiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 23:26
Asgari ücret zammı sonrası fahiş artış: KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldi
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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına zam geldiğini duyurdu.

Antmen paylaşımında "KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldi. Asgari ücrete sözde bir zam yaptılar, daha zammı vermeden 3 katını geri almaya başladılar" ifadesini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 1 Temmuz itibariyle geçerli olan asgari ücreti net 5 bin 500 TL olarak açıklamıştı. Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarından geldi.


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