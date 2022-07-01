Asgari ücret zammı sonrası fahiş artış: KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldi

01 Temmuz 2022 Cuma, 23:26

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına zam geldiğini duyurdu.

Antmen paylaşımında "KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldi. Asgari ücrete sözde bir zam yaptılar, daha zammı vermeden 3 katını geri almaya başladılar" ifadesini kullandı.

KYK yurtlarına %80 zam geldi. Asgari ücrete sözde bir zam yaptıklar, daha zammı vermeden 3 katını geri almaya başladılar. — Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) July 1, 2022

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 1 Temmuz itibariyle geçerli olan asgari ücreti net 5 bin 500 TL olarak açıklamıştı. Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarından geldi.