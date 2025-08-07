Asgari ücretli aileler üniversiteyi kazanan çocuklarının barınma krizinde boğuluyor: ‘Masrafları karşılaması imkânsız’

Üniversiteyi kazanmak artık tek başına yeterli değil. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencileri bu kez de barınma krizi bekliyor. KYK yurtlarında yer bulamayan gençler, fahiş fiyatlı özel yurtlara, tarikat bağlantılı yapılara ya da kiralık evlere yönelmek zorunda kalıyor. Ancak asgari ücretle geçinen aileler için bu seçeneklerin hiçbiri ulaşılabilir değil.

Artan kira fiyatları ve yaşam maliyeti, öğrencilerin eğitim hakkını tehdit ederken veliler ise “Çocuğumuzu nasıl okutacağız” sorusuyla baş başa kalıyor. Bazı aileler ise yaşam maliyeti sebebiyle çocuklarının üç büyükşehri tercih etmesini istemiyor. Gençler ve aileler devletin barınma krizine çözüm üretmesini bekliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, asgari ücretli ailelerin çocuk okutmasının artık bir mucizeye dönüştüğünü söyledi.

Tarikat tehdidi

Çakmak, “Bir işçi çocuğunu bu şartlar altında okutabiliyorsa bu gerçekten bir mucizedir. Asgari ücretle geçinen bir aile çocuğunu üniversiteye gönderip barındırabiliyorsa eli değil, ayağı öpülür. Çünkü bu şartlarda eğitim masrafını karşılamak imkânsız” dedi.

Devlet yurtlarında da sorunlar bitmiyor. Oda kapasitesinin zaman zaman sekiz kişiye kadar çıkarıldığını belirten Çakmak, bu durumun verimlilik ve yaşam kalitesi açısından ciddi sıkıntılar doğurduğunu ifade etti. Ayrıca, yurt bulamayan öğrencilerin hâlâ tarikat yurtlarına yönelmek zorunda kaldığını vurguladı. Çakmak, “Çözüm noktasına ulaşıldı gibi görünse de çocuklarımız mecburen tarikatların eline düşüyor. Bu durum sürdürülemez” dedi.