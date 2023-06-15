'Asgari ücretli ölsün' sözleri tepki çekmişti! 'Suriyeliyim' dedi Türk çıktı
Bir sokak röportajında Suriyeli olduğunu ve vergi ödemediğini söyleyen kişi, "Asgari ücretli ölsün bence" demiş ve Türkiye'de tek eksiğin 'şeriat' olduğunu savunmuştu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi o şahısla ilgili açıklama yaptı ve "Röportajı veren şahsın Şanlıurfa / Viranşehir nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verdi.
Geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy'de yapılan sokak röportajında kendisini ‘Suriyeli’ olarak tanıtan kişi "Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum" demişti.
Aylık 25 bin TL kazandığını söyleyen ve "Asgari ücrete kendilerini mahkum etmesinler. Biraz gözlerini açsalar aslında çeşit çeşit işler var." diyen kişinin sözleri sosyal medyada gündem olmuş ve büyük tepki çekmişti.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuya ilişkin açıklama yaptı ve şahsın Şanlıurfa'nın Viranşehir nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğunu duyurdu..
Açıklama şöyle:
"Yapılan araştırmalar neticesinde, röportajı veren şahsın Şanlıurfa / Viranşehir nüfusuna kayıtlı bir Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır.
Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde Suriyeli olduğunu iddia ederek, "Asgari ücretli ölsün, 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum" şeklinde açıklamalarda bulunan şahsın beyanları doğru değildir."
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