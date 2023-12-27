Asgari ücretteki 2 TL sosyal medyada gündem oldu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni yılın asgari ücretindeki "2 lira" sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya platformu X'in gündemine oturan "sondaki 2 lira" ile ilgili paylaşım yapan kullanıcılar yaratıcılıklarını konuşturdu.
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret, yeni yılda geçerli olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yüzde 49'luk artış yapılan asgari ücreti açıklamasının ardından sondaki "2 lira" sosyal medya platformunda TrendTopic listesine girdi.
Sosyal medya kullanıcıları yeni rakamla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
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