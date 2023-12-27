Asgari ücretteki 2 TL sosyal medyada gündem oldu

Yayınlanma: 27.12.2023 - 22:24

Güncelleme: 27.12.2023 - 22:24

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret, yeni yılda geçerli olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yüzde 49'luk artış yapılan asgari ücreti açıklamasının ardından sondaki "2 lira" sosyal medya platformunda TrendTopic listesine girdi.

Sosyal medya kullanıcıları yeni rakamla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: