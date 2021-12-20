Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Meclis'te
AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile gelir fazlasını ödemeye çevirip bütçe dengesini bozmadan gereğini yaptıklarını belirterek, bu düzenlemenin Anayasaya aykırı bir yanının olmadığını kaydetti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.
Teklife ilişkin komisyona bilgi veren AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, salgından tüm dünyanın etkilendiğini, ancak Türkiye'nin sağlık sistemi ve insanını destekleme bakımından pozitif ayrıştığını öne sürdü. Aydemir, yurttaşın ekonomik krizle mücadele ettiği günlerde Türkiye'nin büyüdüğünü iddia etti.
2021 yılı bütçesine ilişkin teklif maddesine değinen Aydemir, "Ek bütçe ile yapılmak istenen, gelirleri artırıcı bir tanzim yapmaktır. Düzenlemeyle gelir fazlası ödeneğe çevriliyor, bütçe dengesini bozmadan gereğini yapıyoruz. Bunun Anayasa'ya aykırı bir tarafı da yoktur" dedi.
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