Aşı karşıtı öğretim üyesi, koronavirüsten öldü
Kahramanmaraş'ta sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlarıyla dikkat çeken öğretim üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin (54), koronavirüsten hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin, koronavirüs teşhisiyle 2 Ekim'de hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Güvercin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dün hayatını kaybeden Güvercin'in cenazesi, bugün Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın yerine geçebilecek isim
- 7 milyon gurbetçi endişe içinde
- Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı'ya sert eleştiri
- Gaziantep’e havan saldırısı
- Erdoğan kimin cumhurbaşkanı?
- Öğrenci servisi devrildi
- Avrupa’daki yurttaşlardan Erdoğan'a 'yanıt'
- Tüm Türkiye'de tek acil numaraya geçildi!
- Aşıya rağmen vaka neden yükseliyor diyenlere sert yanıt!
- Piyasaların gözü saat 14.00'te